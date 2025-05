- Supruga i ja planiramo u budućnosti neki seoski turizam - uz naše domaće proizvode, suhomesnato, ajvare, džemove - gde bi nam ljudi dolazili. Planiramo da na Fruškoj gori u skorijoj budućnosti uzmemo neku kućicu ili vikendicu gde bismo počeli da se bavimo seoskim turizmom i gde bi ljudi kupovali domaći sok od zove, višnje... Vrhunski pravim sve to, naučile su me pokojna majka i baka. Moji su se bavili poljoprivredom, imali su po dva-tri hektara zemlje, paprike, bašte, boranije... Ja sve to znam - rekao je Miki Đuričić.