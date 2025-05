Aleksandra Nikolić i Milovan Minić nastavili su žestoku raspravu u pušionici, a sve je počelo kada je on krenuo da urla iz petnih žila na Aleksandru Nikolić jer je pokrenula priču o svom detetu.

- Ja tebe molim da me ostaviš na miru - rekao je Milovan.

- Da li je u redu da se vraćaš na to, a znaš da je meni to izletelo? Ja sam samo želela da se čuje bolje i kako treba. Ona se meni izvinila, ali nema izvini. Priča je završena, ali izvinjenje ne prihvatam - govorila je Aleksandra.

- Ja branim tebe, a ti si glupava - dodao je on.

- Ti si mene unakazio. Ja ću da izdržim još dva meseca ako treba i na jednoj nozi. Ovo se sve dešava zbog tebe i ti znaš da je to tako - vikala je Aleksandra.

- Nije tako. Ne diram te, ne diraj me. Ja sa tobom mesecima ne pričam - odgovorio je Milovan.

- Pričali smo o detetu. Ostavi me na miru. Je l' hoćeš da se k*ramo do kraja rijalitija svako dana? - pitao je on.