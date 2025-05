Najpre se osvrnula na biznis koji pokreće, nakon čega je progovorila o odnosu sa Asminom Durdžićem

Slušaj vest

Odnos rijaliti zvezde Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića godinu dana unazad intrigira javnost, a kako su sada naleteli na "krizu" u vezi, Stanija je o tome sada progovorila detaljnije.

Stanija Dobrojević, rijaliti zvezda, na samom početku emisije se osvrnula na biznis koji pokreće, nakon čega je progovorila o odnosu sa Asminom Durdžićem, poznatijem kao Alibaba.

- Nisam došla ovde na odmor, samo ne pričam na čemu radim. Jednog dana ću vam pričati šta sve prolazim, a ćutim. Već je sve to blizu, ali toliko svega, ovo je strašno što trenutno prolazim i ako to zaista bude uspešno, ovo će biti uspešnije. To je nešto što je u Americi i u Srbiji - rekla je Stanija, pa dodala:

- Bude epizoda da ja i otplačem, ne samo zbog ljubavnog, nego i zbog poslovnog, ali kada završim, kažem sebi: "nema šta, ustaneš i ideš dalje". Zamisli kada bih sedela i očajavala, a da ne ustaneš?! Imam teške faze, to je normalno, ali nikada nisam bila u depresiji - rekla je Dobrojevićeva, a onda je progovorila o odnosu sa Asminom Durdžićem:

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Bilo je ono kao da mu isplačem šta mi je teško, on mi kaže: "hoćemo se miriti?" i to je život. Imali smo situacije gde me je lagao i to su neke stvari preko kojih ja jako teško prelazim. Bilo bi mi lakše da mu se desilo sa strane, pa bi bilo ono kao da probamo da pređemo. Onaj početak nije deo nas, ali ovo jeste deo nas. Dve godine bi trebalo da bude 20. jula sada. Nisam ja jedina, to su situacije koje mnogi ljudi prolaze, samo sam ja izložena javnosti. Dečko, malo malo, javlja se kod vas. Ne smeta mi njegova medijska popularnost, ali smatram da je preterao. Ja njemu kažem: "bolje idi u rijaliti, zaradi neku dobru cifru", ima uključenja njegovih koji su okej, ali se nekada izblamira.

1/7 Vidi galeriju Asmin Durdžić ranije Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Da li su te laži vezane za nešto što se pričalo o njemu u rijalitiju - pitala je voditeljka.

- Ja sam tip koji ne laže, ja sam neko ko bi prećutao, ja nisam ni za one "bele laži". Ranije u vezama sam imala da uhvatim momka da mu neka riba piše, ali ni to ne spada u laganje. Laganje je da se nešto skroz drugačije dešava, a ti živiš u nekom drugom ubeđenju. Plaši se reakcije. Ne znam čega se plaši, njemu sam dala apsolutnu slobodu, mislim da ju je malo zloupotrebio - rekla je Stanija.

- Vi ste planirali budućnost - rekao je voditelj.

1/15 Vidi galeriju Stanija Dobrojević svojevremeno je ponizila svog bivšeg dečka Vladimira Tomovića Foto: Printscreen/Instagram

- Jesmo, videćemo šta će biti. Planirali smo sve u životu i onda sedneš i kao: "šta od nas?". Ja nemam još ni odgovore od njega dok ne sednemo da porazgovaramo. Mislim da me se plaši, jer on nema sa mnom kao što je ranije mogao. Ja to direkt u glavu, tako, tako i tako i to bez podizanja tona i svađanja. Dobro je da sam u tom trenutku bila u Americi, jer da sam mu petoro dece rodila i da sam ga uhvatila u ovoj laži, napravila bih medijski haos, sve bih razdvojila - rekla je rijaliti zvezda.

- Čekaj, je l' on siguran u sebe - pitao je voditelj.

- On je ovako siguran u sebe, misli da je moćan muškarac, pa kada se desi neka situacija, ja mu kažem: "cavice mala, pa šta je bilo" - rekla je Stanija.

Poslušajte zaniimljivosti o estradnjacima: