Bivša učesnica "Elite" Ana Spasojević govorila je o odnosu sa Munjezom, prisetila se njihove ljubavi i teških trenutaka, pa se dotakla i njegove majke.

- Otkad sam izašla za ova nekoliko dana pojela sam samo tanjir supe... Ja sam bila zaljubljena, samo nisam očekivala da takve stvari mogu da mi se dese. Nije bilo to zbog alkohola. Imali smo mi odnose i pre toga i to niko nije mogao ni da vidi, ni da zna. Ovo ostalo je bilo degutantno. Nisam gledala snimak, niti želim da gledam. Šta je bilo bilo je. Ne kajem se jer je to bila osoba u koju sam bila zaljubljena. Krivo mi je jer je to sve bilo degutantnije nego što je trebalo. Hejterski komentari me ne pogađaju - rekla je Ana i dodala:

- Posle toga što se desilo u zatvoru mogli smo opet da uđemo u vezu, ali ja sam bila svesna na šta će to da liči. Znajući kakav je nisam htela i nisam mogla sebi opet da dozvolim da prolazim isto. Branio me, nisam čula da je nešto loše da priča o meni. Meni jke bilo u glavi da je veliki manipulator, da voli da švrlja. Nisam htela da opet prolazim kroz neke stvari, dobar je momak, donekle je bio dobar. Kad je video da sam se zaljubila počeo je da pravi zvrčke. Mene je njegova pažnja i dobrota zaljubila u njega. On je bio takav, sve je stvarao za mene. Mi smo generalno pričali o deci, o imenima, u isto vreme smo rekli muško ime Lav. Zbunili smo se u momentu. Test kao test se desio jer sam ja imala zdravstveni problem. Mesec dana nije bilo na vreme, mada ja nisam ni sumnjala da sam trudna, mislila sam da su hormoni... Nikad ne bih abortirala, a ne bi mi ni on dao. On je meni rekao da bi voleo da sam ja majka njegovog deteta. Bio je protiv toga i čak je negde i želeo da se to desi - poručila je ona i dodala:

- Najteže sam podnela njegovu nazovi prevaru s Enom. To mi je najteže palo jer nam je veza tada bila idilična. On je tada govorio baš da mu sa mnom prija sve, da mu to treba. Kad se to desio s Enom, tu sam se totalno slomila, osetila sam da će to da se desi tu noć - kaže Ana i otkriva kad su joj se emocije prema Munjezu skroz ugasile.

- Nisam na silu mogla da se ugasim, meni su se emocije prema njemu ugasile početkom marta. Kad sam rekla da ne želim da ne želim vezu sa njim bilo mi je najteže jer sam u tom periodu bila najviše zaljubljena u njega. Ne osećam se da sam bila krpa, ja sam bila jedina priznata njegova devojka tamo - kaže Spasojevićeva i otkriva u kakvim su odnosima njihove majke.

- Naše majke su u odličnim odnosima. Goca me je podržala i samo je mene od svih njegovih devojaka podržavala kao nekog koga bi sutra prihvatila za snajku i pustila u kuća. Meni je ona skroz gotivna iako je u katastrofalnom stanju. Rekla mi je da sam joj jako draga i da ne zna šta se unutra dešava sa njim - poručuje ona, a onda je progovorila o ulasku Stefani Grujić i tome što je od Munjeza krila da će postati otac.

- Mislim da Munja nikad nije prešao Stefani preko nekih stvari. Slomila me i ta veza sa njim i taj raskid, nisam više bila za tamo. Kad je ušla nisam mogla sebi da dođem. On ni sada nije svestan da je postao otac. Nije znao. Pričali smo o tome više puta. Užas mi je to što je ona krila od nejga da je trudna - rekla je Ana u emisiji "Pitam za druga".