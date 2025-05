Razvezao jezik

Pavle Jovanović, bivši zadrugar i momak koji je usko povezivan sa aktuelnom učesnicom Elite, Anđelom Đuričić prokomentarisao je njene navode da ga je tužila zbog iznoženja lažnih informacija o njihovom odnosu, te je istakao da za sve što govori, ima i dokaze.

Sinoć su Anđelu pitali za tebe, a ona je rešila da ne komentariše, usled čega je rekla da su to što si izneo o vašem odnosu čiste laži. Zbog čega ima potrebu da se od toga opere?

- Ta priča mene zamara. Ja nisam imao nameru da iznosim išta. Ona je rekla da je mene tužila, a u ''Zadrzi 6'' je govorila da sam ja gospodin. Kako je od toga došla do ovoga da o meni priča samo loše stvari, to mi nije jasno, najiskrenije. Na moju adresu ništa nije stiglo od tužbi. Lupa gluposti, veze s mozgom nema to što priča. Po njenoj reakciji i izlaganju se videlo da izbegava istinu, nije bila iskrena.

Kako se vaš odnos narušio, pa je ona tako počela da reaguje?

- Matora je mene pomenula, a onda je Anđela krenula da priča neke stvari. Do tada je nisam pominjao, nisam imao nameru da iznosim neke stvari. Ja nikakav interes nemam od toga da izjavljujem neke stvari. Kad me je već pomenula Anđela i spomenula neke laže, ja se bih počeo da iznosim određene stvari.

Anđela i Gastoz su sinoć spomenuli da su se upoznali pre Elite, kako to komentarišeš?

- Da, tako je. Ja sam bio u mom klubu, ona je došla sa mnom. Gastoz je došao sa Tozlom, bili su na metar od mene. Upoznali su tu, pričali i ćaskali. Nije on mene imao šta da pita, video je da sam ja tu došao pod ruku s njom. Posle toga, počela je da se ponaša kako se ponašala u ''Zadruzi 6'', a Gastoz je krenuo da me ispituje kako reagujem na njeno ponašanje. Na to sam mu samo rekao '' ne zanima me ona, otpisao sam je''. Sad je sve došlo na moje, jer sam rekao da su se oni svakako upoznali pre rijalitija.

U kojoj meri njemu zameraš, jer je poverovao njoj da sa tobom ništa nije imala?

- Zna se da ona kad laže, tada skače, lomi i dere se. Ja sam juče primetio da kad su spomenuti kodeksi koje nije ispoštovao, počeo je da kapira da ja sigurno nisam pričao prazne priče za nju. Zameram mu jedini jer to nije drugarski, kao i to što mi je napolju nakon nekog njegovog nastupa, tražio sto evra više, a to nije bio dogovor.

Da li ste Anđela i ti tokom vašeg odnosa imali neke svađe i rasprave?

- Ne, nismo. Nisam ja osoba koja bi trpela svađe i rasprave. Imali smo jednu svađu, noć pred njen ulazak u ''Zadrugu 6''. Ona je uzela nešto da gleda na mom telefonu. Posle toga, otišla je do prodavnice. Ja sam video da je obrisala naše slike, poruke i sve u vezi nje. Kad sam je pitao što je to uradila, ona nije imala neku značajnu reakciju. Sticajem okolnosti, dvadeset dana kasnije, telefon mi se pokvario, rekao mi je da može da vrati sve sa telefona. Sve što je bilo na telefonu, ja imam. Čak i kad je ulazila, rekao sam joj da priča da smo drugari i da sam joj auto pozajmio zbog njene kume, koju sam navodno znao, a zapravo sam kumu njenu upoznao kad i nju. Ja sam sve ovo izneo samo jer je ona krenula sa svojim silnim lažima. Što se tužbe tiče, odgovorno tvrdim da nikada nisam bio tužen.

