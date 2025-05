Slušaj vest

Lepi Mića progovorio je o krahu njegovog prijateljstva sa Anđelom Đuričić, brutalnim sukobom sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i o pomirenju Aneli Ahmić i Marka Đedovića.

- Nisi mogao da veruješ kakve ti je reči Anđela izgovorila i to te je potreslo. Da li si očekivao to? - pitala je Ivana.

- Ovde sam svašta doživeo i ništa mi nije iznenađenje. Zna šta mi se desilo u zadnjih mesec dana i povukao sam se u sebe i ćutao, a ona je sebi dala za pravo da me zove p*čkom, Snupiju da me reši i da sam homoseksualac. Kad više nije mogla da se obuzda, jer je nezadovoljna u svojoj vezi, a onda je rekla da sam zaljubljen u njenog dečka. Zato sam rekao da joj je tata p*der. Ona zna moju ćerku, moja žena zna da sam sa njom dobar i ona da kaže da sam homoseksualac i p*čketina. Stavila je sebe ispred svega, a ja sam matori starac koji ne zna šta priča. Nju je Ša najstrašnije vređao, Gastoz je kupio mir, a ja sam ustajao da branim Anđelu. Terza je vređao najgore i Gastoz je sa njim super, a meni se zamera. Smešni su, pitanja su ih potresla. Rasprava sa Gastozom je muška, šta se ona meša? Ona brani Gastoza od mene. On je mene uvek vređao i kad smo se posvađali tri puta je rekao da mi j*be sve najmilije, a tek onda sam ja njemu opsovao majku. Između Anđele i mene je počela svađa kad sam rekao Eni da joj Aneli niej problem, a onda je Anđela skočila da brani Enu od mene i rekla mi je da ja pljujem i ližem. Ćutao sam joj tada. Pogubili su se, ne znaju gde udaraju. Gastoz je rekao da svi ćute na Enu, a ona je tek posebna priča - govorio je Lepi Mića.

- Mićo, ajde objasni to. Da li misliš da Gastoz drži Enu u šaci? - pitala je voditeljka.

- Gastoz je rekao u radiju da uživa u njenom boli i kad je neko vređa, zamisli koliko je to bolesno. Anđela je tad skočila na mene da joj diram dečka. Kad je izašao klip da je Gastoz rekao da Kariću traži bolnu tačku i da ga diskvalifikuje, ja sam rekao da je to ozbiljna priča koju je posle okrenuo na sarkazam i to je Gastoz. On je jedna kvarna, bezobrazna mrcina, narkomanska p*čkica. Izvukao sam to od njega, namerno sam mu psovao majku. Sinoć je pominjao sanduke, da će da mi se p*ša na grob, da će Snežana da daje pare za venac. Niko ga nije osudio, osim Stefana, to su sve p*čke. Anđelu sam uvek branio. Šta mene boli k*rac za njene klipove sa bananama, to je njen obraz i neka objasni šta je radila. Samo sam je podsetio da nema prava da morališe nikome. Nije ona ovde neka moralna gromada. Ona skače brani Gastoza ne zbog njega nego da bi se dokazala kako brani svog dečka i to je borba za mesto. Oni se bore za prvo mesto - pričao je Lepi Mića.

- Ko je Nenad Marinković Gastoz? - pitala je voditeljka.

- Najveće ljudsko smeće. On je nasilnik broj jedan. Što ne priča kako je bacio Anđelu sa klupe? Taj dripac će da se pokaže, ja ću da izvučem ovde. On je najmorbidnija osoba koja je ikad ovde ušla. On napada čoveka od 66 godina, p*čkica. On kao brani njenu porodicu. On se obratio njenom ocu i rekao da mu s*ks nedostaje, da li je to poniženje? To je kao humor. Njeni ne podržavaju vezu, jer to da rade pozdravili bi ga. Oni vide šta je, ćute i podržavaju samo da se privede kraju. Nisu oni budale. Podržavao sam njihovu vezu, a kad je ona pričala da mu se nabijaju na k*rac ja sam branio njega. Štitio sam Gastoza kad smo se raspravljali u pabu, za razliku od Ivana i Stefana - dodao je Mića.

- Je l' si očekivao sinoć da će da kaže da mu je krivo? - upitala je Ivana Šopić.

- Znao sam jer je on takav čovek, narkomančina, gnjida, ceo život živi preko naroda i prodaje svoje grimase za pare. Neka vrati džukela šta mu je narod sve poslao, on će da ostane ovde u bademantilu i gaćama kao što je ušao. Neka vrati sve što su mu poslali fanovi. Anđela vidi sve, nego ako izađe iz priče "izgubiće prvo mesto", pa se zbog toga bori za dečka koji je ljigava narkomančina. Spominje mi sanduk?! Pa zamisli šta on priča na televiziji, koji je to mozak? Mi smo u svađi, a ona pokriva njega i on nju. Kad sam sa njom u raspravi on skače da je brani, a ćutao je kad je Ša pričao kako je p*đila k*rac. Na mene je imao strašnu reakciju. Kupio je mir kao Ša koji mu je najstrašnije vređao devojku. Mene je našao koji sam rekao Anđeli šta? Vratio sam jo jedan promil. Anđela je branila Enu od mene. Pričao je da je malo falilo da ga polije Filipova sp*rma. Oni su najgori ljudi, za nju sam ginuo ovde tri godine. Ona priča o agresivnosti, a šta je uradila Maji? Ona priča o moralu? Ćuti, devojko. Rekao sam da ima pravo na svoj život i da se pokajala. Šta ona sad deli pravdu? Napada mene, pa da sam joj ne znam šta uradio. Kaže da sam kao prijatelj trebao da prestanem da se svađam sa Gastozom, pa zašto njemu nije rekla da sam joj drug? Ima da ih vređam do kraja. Ko god bude glasao za njega gori je od njega - nastavio je Mića.

