Jedan od najplaćenijih rijaliti učesnika Nenad Marinković Gastoz trenutno boravi u rijaliti programu “Elite“ gde važi za jednog od favorita.

Nenad je odrastao u selu Grabovac koje se nalazi nadomak Svilajnca, a u velikoj porodičnoj kući trenutno živi samo njegov otac Svetislav Sinđelić Đura. Otac rijaliti učesnika otkrio je da svog sina prati u svakom trenutku i da je izuzetno kivan na određene rijaliti učesnike.

- Kako ne pratim, koga da pratim, ako njega ne pratim. Da sam ja tamo bio bi rusvaj, jer one provokacije ne daj Bože nikom. Prvo onaj Lepi Mića, njega su krili kada je imao četiri godine u špajz koliko je bio ružan, a sad je on Lepi Mića, pa onda sam ja traktor sa svim priključnim mašinama, ako je on lep – u svom maniru otkrio je Đura koji ga rijaliti učesnik najviše nervira, ali nije štedeo ni Stefana Karića.

- On ima lepo prezime i aristokratsku plavu krv, nema crvenu. Zaradili su lovu kako su zaradili, a on ima kompleks više vrednosti. Njega ne interesuju devojke. Došao je da zaradi novac u “Eliti“, a kažu da može da kupi pola Beograda. Pa koga tu foliramo i ko koga tu laže? Dobro pitanje, a kompleksan odgovor. Ljubomoran je što je Nenad sa Anđelom, a Nenad gde god je pokušao i uspeo je.

Đura ističe da je Gastoz poseban u odnosu na ostale rijaliti učesnike, te su zato i ljubomorni.

- On gde je bio, mnogi rijaliti igrači nisu ni pošli, a ako bi pošli onda bi zalutali. Imao je problema i na Tajlandu, i u Parizu i ovde, ali on je jači od miga. Svi su ljubomorni na njega. Oni u Crnoj Gori su bogati, a Nenad je skroman, ali može svima da da injekciju i svi da se skupe, nemaju pola od toga. Kad bi bili zajedno Nenad i ja u “Eliti“ niko ne bi mogao vodu da nam nosi, možda Željko ne bi imao lovu da nas isplati – kroz šalu priča on.

Na pitanje da li može neko da mu preotme tron i zauzme prvo mesto, Đura je žestoko odbrusio.

- Moj ljubimac Adrijano Čelentano kada se radi San Remo prvo je tražio da ga proglase pobednikom, a onda da nastupi. To je moj Nenad, on je tražio prvo pobedu, pa da uđe to je činjenično stanje. Ko da ga zaobiđe – upitao je Đura, a onda se osvrnuo i na to da trenutna izabranica njegovog sina, Anđela Đuričić, važi za jednog od favorita.

- On je dobio pobedu, ostalo je sve limunada. Anđela je ušla sa njim u vezu da bi izbila u prvi plan, ali ipak je Nenad lik koji nju vodi. Ona može pored njega da dobije neke poene, a on je tamo da bi pobedio.

Ko će da dokaže da je bila trudna?

Bivša Gastozova devojka, Nađa Rakić nedavno se pojavila u javnosti gde je pričala o navodnoj trudnoći sa popularnim rijaliti učesnikom, te otkrila da je navodnu trudnoću i prekinula, a Đura je sada po prvi put progovorio o celoj situaciji.

- Nisam držao fenjer. Ona je bila kod mene gost i ima dete iz neke ljubavi pre toga. Ko će to da dokaže da je bila trudna i ja sam bio trudan, ako ćemo da se lažemo. Sve koje je Nenad dovodio ovde, pa i ona su bile fine i dobre, poštovale su mene i nemam nikakve zamerke – iskren je bio Đura.

- Čovek je alkoholičar, a pored toga se i drogira. Ozbiljno se drogira. U takvim stanjima je nemali broj puta bio nasilan prema meni. Dešavalo se i da me je prisiljavao da imamo odnose. Pokušao je da me siluje, a sledećeg dana se pravio kao da se ništa nije desilo. Hvatao me je za vrat i bacao na pod. Imala sam utisak da nije svestan onoga što radi. I dalje mi je teško zbog svega kroz šta sam prošla sa njim. Trebalo mi je mnogo vremena da se samo fizički oporavim od svega što sam doživela. Psihički mir i dalje nisam postigla u potpunosti - zaključila je kroz suze.

