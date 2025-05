- Možda je zato moj brak i trajao. U početku je bila proba, proba. Ja sam ceo život jedina žena koja je mogla da se oblači kako hoće, da izlazi do kad hoće, da s tobom ode na tačku A i završi na tački B u pet ujutru. To ništa nije bilo za osudu, da on sa mnom ne priča pet dana. Ovo sada nije normalno. Žena kaže mužu da dolazi u pola 8 kući, a on počne u 7.10 da je zove da vidi da li je pošla. U pi*ku materinu - rekla je Milena.