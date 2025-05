Slušaj vest

Starlete i bivše rijaliti učesnice Aleksandra Nikolić i Maja Marinković optužile su bivšeg dečka Filipa Cara za brutalno fizičko nasilje.

Prvo je Aleksandra, koja sa ćerkicom Leonom koju je dobila sa njim trenutno živi u Austriji, iznela šokantne tvrdnje o tome da je trpela nasilje i ozbiljne pretnje smrću, a potom se oglasila i Maja sa uznemirujućim fotografijama rana, podliva, krvi i povreda za koje tvrdi da joj je naneo Filip.

Nakon što je demantovao Aleksandrine navode, Filip se oglasio na društvenoj mreži Instagram i napisao:

- Ljudi, ne želim da prljam Instagram svakakvim objavama o nebitnim personama koje godinama vrte jedno te isto u krug, a mene spopadaju! Na TikToku možete pratiti aktuelna dešavanja za ove udružene napade na mene! Nekad su bar bolje lagale - poručio je on.

Car je potom objavio video snimak sa treninga kako sa bokserskim rukavicama udara u džak uz natpis:

- Uskoro krećemo na popravni ispit.

Podsetimo, Aeksandra Nikolić iznela je šok tvrdnje o bivšem dečku i ocu njenog deteta.

- Gađao me je čašom u glavu, on je jedan bolesnik! Pretio ubistvom, ljudi, on je katastrofa! U kolima je plakao, molio, govorio je da mu je jako žao, ne znam šta sve... On uvek tako, kad nešto uradi, onda plače, kumi, moli... Našla sam poruke od drugih žena, eksplicitne, sa poznatim damama, to nikad nisam pričala javno. Ljudi, on je milion puta gori nego što se zna! - rekla je Aleksandra.

- Uperio je pištolj, jer nije normalan! Nasrćeš na majku... Preti ubistvom meni, majci, ocu, pa da će da se ubije... Kunem vam se ljudi, on je za lečenje, on nije dobro, ko ga strpa u bolnicu taj će mu pomoći - dodala je Nikolićeva, pa otkrila šta joj je bilo najtraumatičnije.

- Bacio se na mene, posvađali smo se oko slanja poklona u rijaliti. Govorio mi je: "Ubiću te", skidao ga je njegov otac sa mene, bežala sam! Uhvatio me je za gušu, krenuo je da me davi! Bila sam trudna, šesti mesec. Vukao me je za kosu, po čitavom stanu me je razvlačio, pa me je šutnuo! Uzeo je nož, govorio je da će ubiti mene..."Ubiću i tebe i to u stomaku", tako je pričao tako je pričao, skamenila sam se - istakla je potom Aleks.

- Sestra mi je odmah rekla da se momentalno vratim, da odem od njega. Pričala sam sa njom, nije htela da čuje. Bila sam u jednom kafiću, pa me je zvao i pretio da će sve u kafiću pobiti, upucati. Jednom mi je samo platio pregled dok sam bila trudna, sve sam sama izgurala i jednom mi je još poslao 500 evra - rekla je na kraju Aleksandra.

- Govorio mi je jednom prilikom preko telefona: "Platiću klinca dok budeš šetala bebu da priđe i da te izbode nožem", zamisli! Jezivo! - dodala je Nikolićeva.

Maja Marinković je potom objavila fotografije na kojima se vide povrede i poručila:

- Ovo je istina. S obzirom da sam do sada ćutala, sutra ćete čuti istinu. Objavljuje poruke, mog oca, kao i moju podršku. Neka priča kako gura pištolj u usta, zabija nož iznad glave dok sam ja na podu, a njegova majka me vređa i juri po magistrali. E tako. To je istina. Sutra ćete čuti sve - napisala je ona.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova.