Bivša učesnica "Zadruge" Aleksandra Nikolić iznela je jezive tvrdnje o Filipu Caru i optužila ga za maltretiranje, fizičko zlostavljanje i pretnje smrću, a on se potom uključio na svom TikToku sa fantomkom na glavi i govorio u svoju odbranu.

- Pustila sam ga dva dana, ali čovek očigledno ne želi da se zaustavi sa svojim lažima. Ta Jagodina koju spominje, bila sam na rođendanu kod drugarice, a u porukama možete videti kako me naziva i šta mi je sve pisao. U sledećih par storija se vidi kako me je ucenjivao i kako me je nazivao, a pošto laže i za policiju i za bolnicu, evo dokaza - napisala je prvo Aleks, nakon čega je sve poruke objavila.