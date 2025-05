- Očekivao sam toliku posećenost, FNC radi odlično svoj posao, znao sam. Znao sam da se borim protiv legende, on je pionir MMA sporta. Prvi je izazvao celu tu pažnju. Publika je navijala za njega, ali ja sam takav, imam jaku glavu. Ništa nije moglo da me omete. Bio sam najspremniji ikada. Nisam očekivao da ću ga nokautirati. On ima vrhunsku tehniku, ali sma na sve imao odgovor. Rušio me je, odmah sam se podigao. Ovo je nagrada za godine rada, treniranja i odricanja - rekao je Krofak, pa dodao:

- Ja sam pretpostavio da će on krenuti jako, ja sam ostao smiren. Čekao sam kontru, da me gađa hajkikom ili krošeom, dva puta sam ga pustio i onda je prošao moj udarac u bradu i on je zaspao. Prema Džakiću imam veliki respekt. Ovo je sport, mala rukavica, tu jedan udarac presudi sve. Ne znam da li će nekada doći do revanša, posle meča smo se videli, sve lepe reči imam za njega. Prozvao sam Jankovića, uleteo je u kavez, gurnuo me, očekujem borbu protiv njega. Mislim da bi se taj meč mogao desiti 6. 09. u Areni Zagreb.