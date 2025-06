- Da mi je Anđela ćerka, ja bih reagovala na sve to veoma jednostavo. Pa šta i da je bila sa Pavlom?! Nismo valjda u onim vremenima kad je, da bi se udala, žena morala da bude nevina. Što se toga tiče, čak i da je bila, a ne želi da se to zna, neka ostane tako, to je njena volja. Najverovatnije je Pavlu stalo da se eksponira i pokaže. Ako ona ne želi da se o tome priča, što je on, nakon nekoliko godina to izneo u javnost?! Može da bude, kako ona kaže, da su bili isključivo drugari. Moguće je i da je on samo bio jedan dobar domaćin, a da ništa nije bilo. Ja sam imala jednog veoma dobrog prijatelja, koji je bio izuzetno dobar prema meni, a ništa nije pokušavao. Bio je tu za mene, družili smo se, ali se nismo gledali kao muškarac i žena. Verujem u prava prijateljstva, iskreno.