- Iskreno su me iznenadili Marko i Bebica što su me ostavili, mislio sam da su bliži sa Sofijom. Uspeo sam da izdržim i saslušam mišljenja drugih ljudi o sebi. Najveći utisak su mi ostavili ljudi koji su pričali da sam ja opljuvao svoju porodicu, a to nije istina. Mene je otac prodao za 30.000 evra i ljudi kao da me nisu slušali. Oni mene ne mogu da razumeju jer nisu bili u mojoj koži. Ne znam koliko bi se poniženo osećali drugi da nisu dobijali rođendansku tortu, ekskurziju i tako dalje. Ja sam izneo stvari koje su me bolele u detinjstvu, a pomirio sam se sa činjenicom da je drugi brat omiljen. On je imao rođendanske torte, slavlje i tako dalje. On je mnogo više dobijao od mog oca nego ja i ja sa tim nemam problem. Mene je zabolelo što me otac izdao kada sam izašao iz ''Zadruge 6''. Okrenuli su celu priču na to da sam ja opljuvao svoju porodicu, a to nije istina. Kap koja je prelila čašu je kada je on oblatio mene kod te neke žene tamo - rekao je Marko.