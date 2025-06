- Peja je izljubomorisao na Mateju i Karića, bilo mu je krivo što nisam njega pozvala. Nisam ga pozvala jer je stajao sa Aneli i Lukom koji su jedini ljudi u kući da mi nisu čestitali. On me gađao cigarom, a posle je pljunuo u mom smeru. Gledala sam svoja posla i onda mi je oteo čašu iz ruke, kao i što je izvređao Mateju i Karića. Mi imamo dogovor da se ne blatimo ako je to moguće. Našla sam u kući sve stvari pobacane i kutije, e tad sam primetila da mi nema pisma i tad sam poludela. Došao je i Ivan koji je u momentu dok ja plačem, a on je stao iza mene i govori mi: ''K****tino''. On me maltretira svaki dan i vređa, a ja mu sve više ćutim. Ne žalim jedan momenat što sam Ivanu izgovorila sve te uvrede. Želela sam da ga povredim, ali njega ništa ne povređuje - rekla je Ena.