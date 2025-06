- Dobro je sada, danas izlazi kući. Imala je vremena sa shvati da joj niko u porodici ne želi loše, ali da ne može da radi neprimerene stvari i da se kocka. To više ne dolazi u obzir, to će biti strogo zabranjeno. Miljani su terapiju lekari delimično promenili, jedan lek je ostao, njega će postepeno smanjivati kako se bude menjalo njeno ponašanje - ispričala je Marija.

- Govorio je da ne toleriše kockanje, da će raskinuti sa njom čim prvi put ode u kazino. Ja sam ga zato i prihvatila. Međutim, on je otišao sa njom da se kocka i to ne jednom nego više puta! Čim sam to saznala odmah sam ga isterala! Priča da sam mu tražila novac, ma odakle njemu slepcu te pare. On je dečko ograničen, neće da izlazi, ne voli kafiće i diskoteke, a u kazino hoće! On i Miljana su dva različita sveta, mislim da je gubila vreme sa njim samo da ne bude sama. Ali nije ni on naivan, u telefonu je imao sve klipove: Miljanine, Zoline i onog Skraćenog (Nenad Macanović Bebica). Sve je gledao, zapamtio i sad kopira da bi bio zanimljiv - tvrdi Marija.