Kristijan Golubović često uživa dok ga neko od cimerki masira. Juče je to bila Elena Petrović, pre par dana Bojana Barbi, a danas Aleksandra Babejić.

Kristijan Golubović često uživa dok ga neko od cimerki masira. Juče je to bila Elena Petrović, pre par dana Bojana Barbi, a danas Aleksandra Babejić Foto: Printscreen Narodna

- Polako da me ne obogaljiš. Jao krvniče, kad god te zamolim polako, ti namerno jako -ponavljao je Kristijan.

Bivša rijaliti učesnica, Kristina Spalević je istakla da jedva čeka da njen partner, Kristijan Golubović izađe iz rijalitija kako bi mogli da se venčaju, jer to nisu mogli da urade zbog njegovog prethodnog braka, koji još uvek nije okončan.

- Kristijan vidim da razmišlja i o petom detetu, a ne o trećem. On je rekao: "Čim izađem iz rijalitija, to je to, gotovo!" Kao da se ja ništa ne pitam, kao da sam štampač - rekla je Spalevićka, pa otkrila da li bi volela da dobije još jednog sina ili ipak priželjkuje devojčicu: