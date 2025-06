- Svesno govori i komentariše njihov odnos i njih. Svaki njen komentar će biti interesantan. Nemoguće je da posle Munjine izjave ona danas da ne komentariše. Malo i Munja daje razlog, a i Stefani za komentarisanje. Stefani i dalje ima malo emocije prema Matoroj. Rekao sam i Munji da ne ulaze u neki odnos. On je jedini čovek koji će nakon onakve priče biti veći monstrum. Sebi dopušta to i dalje. On je isključivo sa Stefani da ne bi gledao nju sa Matorom nikako. Stefani mu je opet rekla da će opet razmisliti da li će viđati dete, ima ga tu u šaci. Dragani i Matoroj ne treba komentarisanje uopšte. To je jače od Matore, ali je čudno da na neki način provocira Stefani, pa i kad na ili ili uzima Anitu - rekao je Karić.

- Sad je rekla da je njena najveća ljubav Anita, to se vidi iz aviona čim se vraćaš na tu priču nakon dve godine.Bila bi sa Munjom, ali ne veruje, kivna je na Matoru. Matora je sad sa nekim drugim. Pusti vreme, vreme će da odboluje sve. Ako je Munja neko koga voli, onda daj šansu Munji. Munja nikad neće zaboraviti šta je ona njemu uradila. To će uvek da ga tišti. On je neko ko želi da sve bude okej zbog deteta. Malo je to previše za malo vremena. Treba odležati sve sa vremenom. Ne treba ti ni Munja ni Matora. Ovo što se ovde uradili to je greška. Gubitnik je Munja. Sad se takmičimo da li je Stefani u pravu ili Matora - rekao je Lepi Mića.