- Mnoge trenutke sam prošla sama, počevši od dečjih boginja , selidbe. Bilo je jako teško. Dve bebe, uopšte nije bilo lako. Nekako sam znala da imam snage, da sam sposobna, ali sada sam i neku drugu dimenziju videla. Pritom sam i radila pet dana nedeljno. Shvatila sam i Kristijanovu vrednost u mom životu, a s druge strane i vrednost sebe. Već sam na izmaku snage, da su produžili još mesec dana ne bih izdržala. Odmorila sam devet meseci od toga da on meni džangriza, jer njemu mora da bude sve pod devedeset stepeni, mnogo je naporan.

- Kristijan i ja znamo da ulenjimo jedno drugo. Sada sam uspela da treniram, a kada je on tu ne izlazimo iz kuće. Biće mi draže da s njim provodim vreme nego da idem da treniram. Možda će mi faliti sloboda od hrkanja, pošto on mnogo hrče. Svakako, malo sam se odvikla od njega i smetaće mi u nekim situacijma. Kada je otišao rekla sam sebi da ću pokušati da ispeglam neke stvari kod sebe oko kojih smo imali nesuglasice da bi nam bio lakši život. Doći će kući i imaće novu ženu i fizički i psihički.

- Nas dve smo u korektnim odnosima, tačnije poslovnim. Bile smo sve vreme u kontaktu i ja sam završavala sve obaveze prema detetu. Tu sam na usluzi za dete. Ja sam uvek tu za decu, ali ona ne dolazi ovde. Sve je korektno, jako je kulturna, nikad me nije nešto uvredila.

- Kristijanu kada je odnos sa Pecom u pitanju zameram što nije taktičan i što je impulsivan i što dozvoljava da ga neko iskompleksira. Sa druge strane mogu i da ga razumem, napolju to sigurno ne bi dozvolio. Ta licemernost Kristijana raznosi. Ja sam na sudu sa njima... Oni su navodno tužili Kristijana, verujem da će po tom pitanju sve biti u redu. Oni su sve pumpali, pisali da je u invalidskim kolicima, to je grozno i sramota, pljuvali su po produkciji, ali to je njihov način igre. Vode veći rijaliti napolju, nego unutra.