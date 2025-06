Kristijan je bio u velikom sugobu sa Predragom Lazićem Pecom, a dolazilo je i do fizičkog kontakata između njih. Pecin brat, Neca tiktok, je u javnosti branio svog brata i pozivao da se Kristijan diskvalifikuje.

- Kristijanu kada je odnos sa Pecom u pitanju zameram što nije taktičan i što je impulsivan i što dozvoljava da ga neko iskompleksira. Sa druge strane mogu i da ga razumem, napolju to sigurno ne bi dozvolio. Ta licemernost Kristijana raznosi. Ja sam na sudu sa njima... Oni su navodno tužili Kristijana, verujem da će po tom pitanju sve biti u redu. Oni su sve pumpali, pisali da je u invalidskim kolicima, to je grozno i sramota, pljuvali su po produkciji, ali to je njihov način igre. Vode veći rijaliti napolju, nego unutra - rekla je Kristina.