- Zaista ne pratim šta Miloš priča, ne interesuje me. On pokušava da imitira Zolu i Bebicu, jer misli da će tako ući u rijaliti. Što bi Miki Đuričić rekao: "Da, sve je tako, sve je istina!" Psi laju, karavani prolaze. On mene ne zanima više u životu, čim se on oglašava za medije, nisu to čista posla. Ako ga ne zanimaju mediji, što se oglašava. Eto, toliko koliko ga sve to ne zanima - rekla je Miljana.