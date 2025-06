- Drage moje devojke, mogu vam uzeti pare, jer je svet pun papaka koji neće ništa da rade, vreme koje je jako dragoceno. Učite školu iz toga. Mogu vam uzeti svašta materijalno, mogu vas oštetiti na milion načina, sve vam mogu uzeti, ali nikad ne dajte svoje dostojanstvo. Na kraju dana ostajete sami, morate sa sobom leći i ustati, svi su drugi prolazni. Verujte u Boga i šta god da se desi, uvek verujte da je to božji naum za vas i da dolazi nešto bolje, ako verujete, sigurno će tako i biti. Ne dajte se, nosite svoju nevidljivu krunu, budite mi zdrave, nasmejane i lepe. Kad ste tužne, koža vam ne blista.

- Istina je, razveli smo se. Razlog je njena ljubomora koja već prelazi u patologiju što je nešto nenormalno. Juče sam izludeo što mi je merila vreme od prodavnice do kuće, kasnio sam puna tri minuta i posle toga me je nenormalno napala. Nakon toga smo se svađali i mirili, a sinoć smo se ponovo pokačili, a ona je došla u pet ujutru u dnevni boravak gde sam ja spavao i napala me.