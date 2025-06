On je razočaran i ljut zbog izjava sinova, ističući da je sve pokušao da uradi za njih, pomogao im da nađu posao, ali njih dvojica nisu želeli da rade

Bivši rijaliti učesnik Nenad Ćubić Ćuba je svog biološkog oca Gorana Pavlovića upoznao tokom učešća u rijaliti programu “Elita” i to posle 20 godina. Jedan drugom su pružili šansu da se upoznaju i zbliže i taman kad su svi pomislili da imaju lepu porodičnu priču, nešto je krenulo naopako.

Nenad i Stefan, Goranovi sinovi tvrde da ih je otac oterao iz stana.

Prema rečima, Gorana Pavlovića, biološkog oca Nenada i Stefana, on je razočaran i ljut zbog izjava sinova, ističući da je sve pokušao da uradi za njih, pomogao im da nađu posao, ali njih dvojica nisu želeli da rade.

- Sve je bilo super kada je izašao iz “Elite”. Odmah to veče sam otišao do njega, videli se, otišli smo u restoran. Onda sam i njega i Stefana pitao hoće li da rade, oni su rekli da moraju prvo da vide sa majkom. Ona je to odobrila i posle par dana su došli kod mene u firmu i krenuli su da rade. Pomogao sam im da nađu posao. Blizak sam ja bio sa obojicom. Iznajmio sam im ovde stan kako bih im olakšao život ovde. Radili su sa mnom na mašinama, svašta nešto. Dobijali su platu za to, bili su zadovoljni, to je plaćen posao. Nisu imali maksimalnu platu, jer su krenuli tek da uče posao - kaže Ćubin otac i dodaje da su problemi počeli sa prvom platom:

Foto: Print Screen

- Sve je bilo okej dok nisu primili tu prvu platu. Uvek smo dolazili u jedan lokal, pojedemo nešto, popijemo i njih više nema. Upale kola i odu, dolaze ujutru, spavaju i ne mogu da se probude za posao. Nama je radno vreme od sedam, oni dođu u 10, to ne može. I ja sam bio mlad i lud, lutao sam do 6, ali odmah idem na posao. Nisam im ja zamerao to što su želeli da upoznaju taj momački život i treba, ali potreban je i posao. Bilo gde da odeš potreban je novac, ja sam im pomogao da se osamostale, da mogu da zarade za sebe. Stefan se bolje snalazio u poslu, on nije izbegavao obaveze, a Nenad je čim može hvatao krivine i ide na Tik-Tok. Ponela ga popularnost i rijaliti. Mene popularnost ne zanima, ja sam u “Elitu” ušao zbog njega, ne zbog popularnosti, kako on kaže. Jedva sam čekao da ga vidim. Nudili su mi da uđem u rijaliti, ali ja to nisam hteo, mene to ne zanima, ja imam svoj posao.

Zbog svega što je Nenad izrekao na račun oca Gorana, on je ljut i kako kaže, nema nameru da im oprosti, sve dok mu se ne izvine.

- Bole me njegove reči da sam ih oterao i uzeo im platu, izmišlja nešto da bi prikupio sebi glasove. Sad zadnji put kad smo se čuli, hoće da ide kod babe. Rekao sam mu da može slobodno, ali da ide da je uzme i da idu gde god žele, ali da u dvorištu neću da ga vidim, dok se ne opameti zbog ovih reči koje je pričao. Sad sam ja ljut na njega. Novac sam prekinuo da im dajem novac, ne dam im, nek zarade, sad hoće da idu kod babe, da im da novac, a dala im. Moraju da rade, nisu deca više.

Goran je otkrio i šta se desilo za obećanje da će mu pokloniti automobil, na šta je on rekao:

1/6 Vidi galeriju Ćuba je svojom teškom životnom pričom rasplakao milione gledalaca Foto: Printscreen

- On je pre “Elite” položio mesec dana, kad je izašao, on ne zna da vozi, ne znam ni kako je položio. Slupao je svoj auto nekoliko puta, pa sam im ja dao svoj, i taj je slupao. Zamisli da ja dam auto od 20.000 evra. Hteo sam da mu dam kola za rođendan, ali ne može on da priča nešto što nije istina. Ako rade, ja ću da im pomažem, da skupe bilo šta, da vidim da se trude. Ja dok sam davao, ja sam bio dobar, kad sam prestao, više nisam dobar.

Ćubin otac tvrdi da je njegovog sina ponela popularnost, da je našao devojku sa kojom je želeo i da zajedno živi.

- Našli su neke devojke i Stefan i Nenad. Ne znam šta je bilo sa njima. Hteli su da žive ovde u Irigu, njih četvoro u stanu, ali to vlasnica nije dozvolila, pa su mi rekli da su našli neki stan 500 evra i rekli mi da im dam još 500 za depozit. Ja im nisam dao, jer su pre toga dobili plate dve od 60.000 dinara i potrošili ih za dva dana. Dok su bili ovde ja sam im pomagao finansijski, sad više ne dajem.

Goran ističe i da je sinovima uvek finansijski pomagao, sve dok nije shvatio da prekomernu svotu novca troše, a ne zarađuju, te da je Ćuba čak i izgubio novac na kockanju.

- Našli su neki posao, radili dva dana i dobili otkaz. Teško je raditi bilo gde kad nemaju nikakvo iskustvo, jer nikad ništa nisu radili. On ne zna šta je blok. Zato sam ih uzeo kod sebe da nauče da rade. Mislim da ih je Ljuba previše štitila i razmazila. Ne mogu oni da lažu da sam ja njemu uzeo platu, ja sam im pomagao i van toga. Hranili smo se ovde u restoranu, uvek sam ja to plaćao i davao sam im 2.000-3.000 dinara. Ali ti njima da daš i 100 evra, oni te pare neće imati. Uhvaćen je u kockarnici, potrošio je 10.000 dinara, to mi je teško bilo kad sam čuo. Ovde u kladionici znaju i rekli su mi. Govorio sam mu da to ne radi, a on kaže da nije kockao.

Osim poroka "igara na sreću" Goran sumnja i da je njegov naslednik koristio psihoaktivne supstance, o čemu svedoči i prepiska koju je pokazao.

- Neka uradi test na psihoatkivne supstance kada bude imao novca. Ne verujem mu, plašim se da ne krene lošim putim. Razgovarao sam sa njim da ih ne uzima, on kaže da to ne radi, a meni su pričali da jeste, a i ja to mislim, zbog ponašanja. Sa mnom su bili dok nisu primili platu, a kad su dobili novac, više ih nisam video. Ne osećam se iskorišćeno, to su moja deca, nema veze. Samo malo poštovanja da imaju prema meni, ali ono to nemaju. Blokirao sam sina, žao mi je, ali sa Stefanom sam u kontaktu - priča Ćubin otac i dodaje da su između njega i Nenada pale teške reči i uvrede, te ga je nazvao čak i "ološem":

- Bezobrazan je, videćete to po porukama. Povredilo me je to što je javno govorio laži o meni. Vređao me je. Pogodilo me mnogo to što je rekao da sam im uzeo platu.

Foto: Printscreen

Neću im pružiti ruku pomirenja

Pavlović ističe da je spreman da pomogne svojim sinovima, samo ako pokažu volju da rade i zarađuju, a ne od njega da uzimaju novac.

- Ljuba ih je odgajila kako je mogla i koliko je mogla, ona ima penziju 40.000 dinara, šta ona može njima da da, dok sve troškove plati. Mnogo sam joj zahvalan na svemu, treba i ona da ih cima da rade nešto, jer ni ona ne može da ih izdržava ceo život. Nek rade bilo šta, ne moraju ovo što ja radim. Ima posla, samo ko želi da radi. Ja im neću prvi pružiti ruku pomirenja, dok se ne izvine. Oni da pričaju sam ja sinovima uzeo platu, a hoće da im pomognem. Dok se ne opamete, ovo je lekcija za njih, česma je zavrnuta.

