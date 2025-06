Ena Čolić i Jovana Pejić Peja nedavno su prekinuli svoju ljubavnu vezu, što je dovelo do brojnih žestokih sukoba i nesuglasica između njih.

- Nema potrebe da se proverava, nema mogućnosti za to. Možda jer mi se vrtelo u glavi kad sam izlazila iz tuš kabine. Dragana mi je kao neposlušno dete. Ni sama ne znam šta mi bi. Ne želim da pričam da ću biti normalna, više ništa ne obećavam. Meni je očigledno tako namenjeno - rekla je Ena.

- Imamo zajedničkog druga, upoznali smo se preko njega. Počeli smo da se družimo i to se spontano desilo. To je bilo aprilu ili maju prošle godine. To nije bila ni veza, ni šema, nego povremeno viđanje.