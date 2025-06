Jovana Cvijanović se toliko razbolela nakon što ju je MC Stojan blokirao da u jednom momentu nije mogla ni da sedi, niti da leži normalno

Slušaj vest

Jovana Cvijanović otvorivši dušu jednom prilikom o navodnoj vezi s Markom Stojkovićem, koji se proslavio kao MC Stojan. Ona je ispričala je za čuvenim crnim stolom rijaliti kuće u Šimanovcima kako je tada "doživela što nijednoj ženi ne bi poželela". Naizgled idiličan odnos, prema njenim rečima, okončan je tako što je pevač nju svuda blokirao i više joj se nikada nije javio.

Od patnje za njim, s druge strane, ona je značajno izgubila na kilaži - toliko da više u jednom momentu nije mogla ni da sedi, niti da leži normalno. Bolničko lečenje postalo joj je i neophodno.

Foto: Nemanja Nikolić

- Ušli smo u tu vezu, bili smo zajedno, posle mesec dana ja sam počela da živim sa njim u Beogradu, u stanu i na Kosmaju, on tamo ima kuću. Bukvalno se nismo razdvajali, jedino kad je on radio ili sam ja vikendom imala tezge, inače po ceo dan bi bili zajedno. On je meni prvi počeo da piše i jako je bio uporan, to se dešavalo još pre devet godina kada je on krenuo da mi piše, dopala sam mu se i pitao me je da mu budem u spotu. Tada sam mu dala broj telefona i posle tih devet godina on se meni javio i poslao mi poruku. Dopisivali smo se tad po ceo dan i celu noć, jedno veče smo se upoznali, sve je kliknulo odmah. Posle druge večeri sam ja ostala kod njega kući još četiri noći - prisećala se bila ona u "Zadruzi", tokom specijalne emisije pod palicom Darka Tanasijevića.

Foto: Nemanja Nikolić

- Posle dva meseca smo počeli da radimo na deci, jako brzo je to sve išlo jer je to njegova najveća želja, inače. Tad sam počela da sumnjam u neke stvari za njega, toliko sam se bila zaljubila da nisam obraćala pažnju na te loše stvari. Meni je ciklus kasnio devet dana, ja sam uzela test koji je bio negativan, bilo je sve kako treba. I, eto, taj poslednji mesec ja sam bila kod njega, ostala sam kod njega, on je bio bolestan, imao je neki problem sa plućima... Mama mu je dolazila iz Lučana tad kod njega, ja sam pokupila đubre i otišla kući. Sutra sam se probudila i poslala sam mu poruku da li je dobro, gde sam videla da je on mene blokirao. Tad sam se presekla, pozvala sam ga i videla da me ne prati na Instagramu, shvatila sam da me je svuda blokirao i eto, nikad se više nismo čuli - kazala je onda ona.

Foto: Nemanja Nikolić

Ni tu se, međutim, nije zaustavljala.

- Plakala sam po ceo dan i kad sam bila sa njim sam imala 48 kilograma, bila sam jako loše, nisam mogla da jedem, pila sam lekove za smirenje. Tad sam pala sa 48 na 44 kg, primetila sam posle sve kosti, meni se dopalo što gubim na kilaži i nekako sam tu bol prema njemu zamenila time da ja što više mršavim. Počela sam da ulazim u ekstreme i uvek sam jela kupus salatu jer ima najmanje kalorija, počela sam da bežim od kuće da bi još više smršala. Jednom sam se vraćala sa svirke i samo sam osetila da mi nije dobro, zaustavila sam auto i pala u nesvest. Išla sam kod psihologa i on mi je rekao da moram hitno da odem kod doktorke za poremećaj ishrane; odmah su me odveli u bolnicu, kilaža mi je na kraju pala na 30 kilograma, nisam mogla ni da ležim ni da sedim, sve su bile same kosti. Nisam mogla ni da se penjem uz stepenice zato sada teško hodam i tako da sam konstantno počela da padam u nesvest - zgranula je bila sve prisutne Jovana, dodajući potom kako je bila u takvom stanju da je bežala i iz bolnice, iako joj je ostanak u istoj mnogo više značio.

1/6 Vidi galeriju Jovana Cvijanović Foto: Printscreen, Printscreen Pink Tv, Pritnscreen

- Moji su me odveli u bolnicu i tad sam počela da primam sondu, kad mi je doktorka rekla koliko kalorija ima taj sadržaj, ja sam tu sondu naglo iščupala i kad sam išla na ultrazvuk rekli su mi da sam tada imala organe veličine kao kod malog deteta. Nakon toga sam bila mesecima na lečenju, ja sam stalno bežala iz bolnice da se ne bih gojila, zatvarali su me tamo. Njemu sam posle sonde poslala poruku i čak je i moja majka poslala poruku, on se nije javio već me je blokirao. Ne bih ovo nikome poželela i poslala bih devojkama poruku da više cene sebe i da se nikada ne ponižavaju zbog jednog muškarca - izjavila je tadašnja učesnica rijalitija.

Foto: Kurir

MC Stojan, inače, svoju privatnost ne iznosi tek tako. Nedavno se verio, a identitet buduće supruge i dalje vešto čuva od znatiželjnih pogleda. U ovu priču, pak, nije se uplitao, a Jovana je još mnoge tvrdnje iznela, uključujući i navode da je on naklonjen istom polu.

Kurir/24sedam