Naime, Anđela je danas tokom navođenja za osobu koja najlošije utiče na druge pecnula Munjeza za bivšu suprugu, koji je tom prilikom uzvratio, tvrdivši da između njega i bivše žene nije došlo ni do svađe, a ne nečeg višeg, dok ona u otvorenom pismu govori nešto sasvim drugo.

- Sad ću da kažem i više nikada. Da pričamo o lošem uticaju na porodice, naravno da bi tu bile Dragana i Anđela. Želim sve najbolje mojoj bivšoj ženi i njoj i njenoj majci, nikada nije došlo ni do svađe, a kamoli do nečega više. Eto, čisto da demantujem, gospođica neurotična je to iznela ovde - rekao je Munjez, između ostalog.