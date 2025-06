- Nemam komentar i ne interesuje me ova tema - odgovorio je Pavle, a onda smo želeli da saznamo zbog čega već neko vreme pokušava da izbegava pitanja o Anđeli Đuričić, na šta je on odgovorio:

- Ta tema me ne zanima, oglasio sam se samo u svoju odbranu zbog toga što je iznela laži o meni i vređala me. Ja od ovoga imam samo blam i sramotu, a sramota me i blam me je što sam umešan i pomenut u vezi s njom - odgovorio je Pavle i mnogima pojasnio kako stvari stoje.