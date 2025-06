- Sve je izašlo na videlo. Ni jedno od njih dvoje nije normalno, kao ni njihovi postupci. Bruka i sramota za sve nas. Smatram da ova veza nema budućnost i mi kao porodica to ne podržavamo. On je odrastao čovek, neka ide svojim putem. Želi da bude srećan. Hvala Bogu, neka bude, i treba, a celu porodicu je obrukao i za podršku njihove veze mi nismo, niti ćemo biti - kaže Branka i dodaje:

- Aleksandra od njega pravi magarca i budalu, ali od nas neće. Želi da opere sve svoje grehe preko Milovana. On ludak, prihvata svu krivicu na sebe zato što je iskreno voli, a ona to koristi jer nema kud. Svi mi znamo ono što je Milovan pričao, pa pod njenim pritiskom porekao, da je istina. Želimo im svu sreću ovog sveta, ali mimo nas. Oni žele samo svoju sreću ne vodeći raćuna o svojim porodicama i što je najbitnije o svojoj deci. Neka izvole i prate svoju sreću, pa će videti dokle će stići. Kad mu Aleksandra istrese džepove i dođe do svoga cilja i sreća, kao i ljubav, će naprasno nestati.