- Stefani ne voli da se Danijel meša i on preteruje u tome. To su njih dve zajedno prošle. Ne branim Jovanu, ona je završila sa mnom te noći kad je Stefani fizički mlatretirala. Ona nema šta ružno o meni da kaže. Vidim sa joj se sto posto vraćaju emocije. Na žurkama stalno gleda i priča. Čim su Munjez i Stefani dobri, Jovana napadne. Stefani je nju mnogo volela, zato smo sve to prihvatili. Stefani je bila sa njom u najgorim momentima, volela je mnogo. Povredila je Jovana sa ovim što je uradila sa Draganom. Vidim da Stefani sve to pogađa, ne može preko noći da prođe - završila je Nina.