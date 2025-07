- Video sam njenu izjavu nakon njenog izlaska i moj komentar je sledeći… Ona je rekla kako me je iskoristila da bi se navodno osvetila Miljani… Meni je to iskreno blam i poniženje za jednu devojku da se na taj način kanali i da pokuša da me iskompleksira, ali na njenu žalost, takve stvari kod mene ne prolaze. Mene ne može niko da iskoristi, a pogotovo ne neko ko je bio spreman na televiziji sa mnom da ima se*sualne odnose… Ona je ispala zaista smešna i glupa sa tom izjavom, sama od sebe je napravila osobu koja je spremna da sa nekim se*sualno opšti iz koristi. Ipak je ona devojka od 35 godina i smatram da je to što je izjavila najveće poniženje za nju. Zamisli sutra postaneš majka i dete ti gleda intervju na kom priznaješ da si sa nekim muškarcem imala seks da bi ga iskoristila. Baš je jadno, zar ne? - rekao je Zola, pa se dotakao takođe njene izjave kada je rekla kako je on verovatno hteo da je iskoristi zbog papira: