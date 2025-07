Foto: Printscreen, Pritnsceen, Printscreen You Tube

Gastoz i Anđela Foto: Printscreen, Pritnsceen, Printscreen You Tube

Tokom emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do žestokog sukoba među njima. Naime, danima unazad se šuška da se Gastozu sviđa cimerka Sofi Tkačenko, a sada je jedan gledalac konstatovao kako bi njihova deca bila prelepa, zbog čega je Đuričićeva skočila kao oparena. Ona je jecala na sav glas i drala se na bivšeg dečka zbog njegovog ponašanja i komentara.

- Najveća si pi*ketina ovde, nemaš granicu u gaženju mene. Nemaš ni jednog trenutka osećaj da nekoga nešto boli, a ja sam ti dala krila, a ti si mi ih slomio. Mrziš me iz dna duše. Nemaš odmora u gaženju mene. Šta sam ti loše učinila? Ti ne prestaješ, već me samo gaziš i ne zaustavljaš se. Gledaš me sad i nije ti žao, nego si srećan - govorila je besna Đuričićeva.