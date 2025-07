Car besan zbog ulaska Aleksandre u Elitu 9

- Nije me niko, ni njen advokat, obavestio o tome. Ja ne znam gde će dete biti, ne bih da kažem neku dezinformaciju, da li ona planira da dete uvede tamo ili da ga ostavi nekome na čuvanje, ali meni očigledno ne, jer me nije ni obavestila. Samo neka dete bude kod mene. Imam li ja prava da se pobunim i da ne dozvolim da dete bude u Šimanovcima, kao neko ko je priznao dete, dete nosi moje prezime - rekao je Filip u razgovoru sa Marijom Kulić na TikToku.

Aleksandra o nasilju koje je doživela od Filipa Cara

- Bacio se na mene, posvađali smo se oko slanja poklona u rijaliti. Govorio mi je: "Ubiću te", skidao ga je njegov otac sa mene, bežala sam! Uhvatio me je za gušu, krenuo je da me davi! Bila sam trudna, šesti mesec. Vukao me je za kosu, po čitavom stanu me je razvlačio, pa me je šutnuo! Uzeo je nož, govorio je da će ubiti mene... "Ubiću i tebe i to u stomaku", tako je pričao, skamenila sam se - istakla je potom Aleks.