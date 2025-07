- Hoću samo da nađeš posle 10 minuta da popričamo i to je to. Nemoj da radiš te stvari - rekla je Anđela.

- Zabrani mi - dodao je on.

- Tako osećam - rekao je on.

- Pusti me, nisam dobro. Ti meni samo odmažeš, nije mi dobro - pričala je Anđela.

- Ajde da jedemo i pričaćemo punih stomaka. Nema šta da kažemo, samo da izdržimo. Nemoj da slušaš ljude, ja sam takav zaj*bant meni to ništa ne znači. Ja nijednu devojku ne gledam kao tebe, zašto nisi normalna? - govorio je Gastoz.

- Prihvati činjenicu da si mi bitna, ali da ne možeš da me kontrolišeš - govorio je Gastoz.

- Ne prija mi da bude sa tobom u drugarskom odnosu. Ovo grljenje mi ne prija, ne odgovara mi i ne želim da me ljubiš. Možemo da imamo normalnu komunikaciju. Meni tvoj zagrljaj i dodir ne prija. Ja ili imam dečka ili nemam nikog, a tebe ne mogu da gledam kao drugara i nisam dobro zbog toga. Možemo da budemo okej i to je to. Ja sam zbog toga nezadovoljna - pričala je Anđela.