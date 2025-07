- Teško mi je, Darko, jako zato što sam videla svoju majku. Nekako mi je čudno što me neće sačekati sada, treba da izađem i da me udari stvarnost. Mislila sam da će mi biti lakše ovde - rekla je Matora.

- Pa to je lepo sećanje, bila je to velika ljubav. Prošlost me sa Anitom ne zanima jer su se oni prali i praće se, a Dragana je moja budućnost i nikad se nisam spokojnije osećala nego u vezi s njom. Ima razumevanje i ponašanje od prvog dana za mene. Moram da kažem da je svadba bila prelepa i ne žalim nijednog svog trenutka - rekla je Matora.