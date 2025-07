- Ma skloni se bre, ja neću da budem sa tobom više, šutnuo sam te, ne zanimaš me - rekao je Munjez.

- Ma beži budaletino, ne zanimaš me više, idi leči se - govorila je Stefani.

- Ti i ja smo završili, ne zanimaš me više - rekao je Munjez.

Njihova svađa je usledila samo nekoliko sati nakon što su prikazane Stefanine uspomene. Njoj se mnoge scene iz videa nisu svidele, zbog čega j ebila tužna, ali ju je on tešio i pred svima rekao da se njemu sve sviđa. prikazano je i kako ga naziva ljigom, a on je za to našao opravdanje.