- Još uvek se adaptiram na spoljni svet i na bioritam iako sam mislila da će mi više trebati, jer sam bila duži vremenski period počinjem već polako da se vraćam u normalu. Nije mi žao što sam ispala, jer sam to i želela i molila sam ljude da ne glasaju za mene. Stigao me je fizički umor, a što se tiče psihičkog tu nisam imala problema. Iskrena da budem meni super finale ne znači ništa – rekla je Jelena, a onda se osvrnula na bivšeg partnera Uroša Rajačića u koga je posebno razočarana kada je pogledala sve što se desilo u spoljnjem svetu.

- Nisam zvezda i neko ko misli da je mnogo bitan, kao neko ko se uživeo u tu ulogu i misli da ima armiju fanova. Volela bih da se ne šire ružni komentari prema njemu jer ne osećam nikakvu mržnju. Odlično sam znala šta je mogao da izjavi, a šta ne, ali videla sam njegovu hladnokrvnost u tim nekim klipovima. Stvarno mi je šok da neko kaže da je bio sa mnom jer sam karakterna ličnost i pedantna . Neko ko gleda na to kao vezicu od tri meseca, ne zaslužuje od mene da trošim reči na njega. Stvarno su me razočarale neke stvari i mislim da niko ko ulazi u vezu ne očekuje da bude prevaren i doživi izdaju.

- Što se tiče njih to je sve borba, nema foliranja. Uključen je muški ego i Anđelina borba da ne pravi stare greške koje je pravila u prethodnim odnosima. U njima ne vidim da nisu iskreni, znam koliko je ona zaljubljena, a on joj vrlo lako prelazi preko nekih stvari što znači da ima emocije. Kako stoje stvari, neće napolju biti zajedno. Žao mi je što sam tek sad saznala za Gastozovu bivšu devojku jer sam smatrala da bi njih dvoje mogli da opstanu napolju, a kada sam to videla shvatila sam neke stvari i on neće imati želju da bude sa njom, a ni ona sa njim – priča Ilićeva koja otkriva da je Ena potajno zaljubljena u drugog muškarca.