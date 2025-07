Rijaliti učesnica Ana Nikolić izrazila želju da se Viktor Amos vrati u Belu kuću, što je izazvalo burnu svađu sa dečkom Stefanom Kordom . Pokušaj pomirenja samo je produbio napetost i doveo do još morbidnosti s njegove strane.

- To nije razlog. Ti daješ drugima na značaju da mi govore da sam se je*ala sa matorcima. Ti si mogao da gledaš da ulaziš na televizoru i da maštaš da ulaziš. Varao si me na sahrani, dopisivao si se sa drugom devojkom - rekla je Ana.

- To nije varanje! Ja tebe izdao? Ja tebe izdao nisam - ponavljao je Korda.

- Tebe ovde niko ne smatra za ozbiljno. Uzimaš mi lekove i prosipaš. Ja to poštujem, to je moje zdravlje u pitanju. Da li sam se ja dopisivala sa nekim muškarcem? Da li me neko zvao na telefon? O čemu da pričeamo? Sa kim si se ti čuo napolju? Hoćeš da ti oprostim, a praviš tvoje promene - rekla je Ana.