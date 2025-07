- Rak se nalazi na istoj dojki. Metastazirao je na pluća. Idem stalno kod doktora, tresem se konstantno. Šta da radim, tako je kako je. Terapije su mi veoma oštetile vene. Kad sam prošli put saznala da sam obolela od raka, mislila sam da ću lako sve to prevazići. Međutim, sada kada znam kako je to, u depresiji sam. Znam šta me sve čeka i kakve su to muke. Sad sam baš n**ebala.