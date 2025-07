Neće s njim da živi

- Katastrofu. Htela sam da kupim mir, a on je sad pokušao da mi uzme medveda koji mi je tata kupio. Meni je plan da izađem slobodna i odmah idem u policiju da pokažem dokaze kako me je maltretirao i uhodio. Tražiću zabranu prilaska - rekla je Ana.

Razmišlja o mami i sestrama

- Jako teško, stalno razmišljam o njoj i sestrama, ali videla je i moja majka kako je on težak. Ovo nije ljubav, ovo je bolest šta on radi. Mislim da on nema gde i zato se drži mene. On da ima svoj auto, stan i ostalo, rekao bi mi: ''Ko te j**e'' - rekla je Ana.