- Preplakala sam zbog Matore, jer je nikad nisam napala i boli me nepravda . Mnogi su protiv veze mene i Peje, evo primer je Mića, ali on meni sa strane kaže neke stvari. Najgore mi je kad mi kažu glumim žrtvu, a ja samo to nisam. Peja više manipuliše sa mnom nego ja s njim - kazala je Ena.

- Da se nije desio neki rat između mene i njega, ja ne bih provalila neke stvari. On kad je video da to pije vodu u narodu, onda je ušao u tu priču i to je činjenica. Ja sam katastrofa podnela što je pričao o afterima, ali ovo su sad izmišljenje priče. Ja sam sto puta rekla da samim tim što sam ušla sam spremna da se sve otkrije o meni. Pokušali su da me diskredituju kao majku, ali nema veze - rekla je Ena.