Milovan Minić dobio je najmanje glasova i napustio Elitu tri dana pred veliko finale. On je zauzeo 30. mesto u rijalitiju.

- Rekao sam Aleksandri pre dva sata da osećam da idem. Teško mi je, ali to je to. Život piše romane, tako kažu... Ni sam nisam slutio da može da dođe do ovoga, više sile su u pitanju, a te sile se zovu ljubav i emocija. Ne plašim se ničega, svestan sam svega, dosta toga i znamo. Sešćemo, razgovaraćemo i biće kako biti mora - govorio je Milovan.