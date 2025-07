- Nema šta, ne znam odakle da počnem. Trebalo bi da se zna kada se dešavalo ono sa Kordom, tu su izašle prepiske. Ja sam bila u kafani sa dve drugarice, zvoni mi telefon, kad ono Đole. U jednom momentu je mene Korda pitao da idemo na neki bazen, ja sam mu rekla: "Da, da, čućemo se", on je meni pisao poruke, zvao me je, mislim da sam mu se javila i posle me je zvao ponovo. Ne znam kada je ispao, odmah me je zvao. Ma to je klasičan manipulator koji priča sve najgore za mene. To što je on hteo, to je samo za njegov mozak. Iskreno, od mene jedan savet za Anu, treba da se skloni od bolesnika - ispričala je Saška.