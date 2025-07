Ena priznala koliko je para uzela u Eliti

Zlata ogorčena zbog odnosa Peje i Ene

- Gde izmisli taj alkohol, taj vermut?! Zvala me Goca Božinovska, kaže:"Gde izmisli taj vermut, mi to nikad nismo pile?". Mi nikada u životu to nismo pile, ne znam gde nađe to. Verovatno to piju tamo neke dame, a mi smo obične ženice koje pijemo rakijicu kada nam se pije, niko nam nije šef ni gazda. Nikada se nikada nismo sa nekim posvađale, vređale, popijemo kada nam se pije, Bože moj. Baš taj vermut nikako mi nije jasan. Goca me zvala iz Amerike, kaže:"Gde nam nađe ona onaj vermut", ja nisam ni znala kako izgleda to piće. Pijem u životu koliko se meni pije - rekla je Zlata, a potom dodala:

- Razumem što to priča, jer ne može da mu se uhvati ni za šta drugo, Jovan nema nikakve mrlje u životu, vezano za period pre rijalitija. Nema ona za šta da se uhvati. Uhvatila se za to... Jovan je hteo njoj da pomogne i da je ohrabri kada je ona bila u depresiji zbog toga kako će njen sin gledati na natpise i sve što je o njoj izašlo, pa joj je tada pričao za ono, kad sam ja piškila... On joj je pričao:"Ja sam bio mlađi, kada je to izašlo o mojoj majci, ja sam se tako osećao". Isto tako kada je ona rekla:"Sada će svi pričati da sam ja alkoholičarka", on joj je pričao:"Pa šta, svi popiju, pa i moja majka popije". On joj je to pričao da bi nju utešio, da bi je motivisao. Ona je, naravno, to zloupotrebila, jer ne može ni za šta drugo da se uhvati, a zna da to boli Jovana. Ja vidim njegovu reakciju, kao i drugi ljudi - umesto i on sad malo hladniji da bude, da shvati da ona nema za šta drugo da se uhvati, nego za to... A ona... Namazana, premazana! Ja to govorim i u pozitivnom i u negativnom smislu. Svaka joj čast na toj namazanosti, tačno zna šta da radi da ga izludi. Kada bi on bio malo hladniji, da tome ne pridaje toliko važnosti... Ali opet, svi su tamo sada nervozni, u ludilu i eto. Izvukla je iz njega sve, niko od nas nije bez mana, pa ni on. Trese se on, ja vidim da on to ništa ne folira - objasnila je Zlata.