- Prvo, veoma mi je drago jer je Jordanka ispala. Što se tiče Gastoza, on je jedan mućak. Govorio je da sam se kačila za njega, ne znam samo kako je do tog zaključka došao. Ja mislim, po ovome što sada izgovara, da je na početku kupovao mir sa mnom. Znao je da sam veoma direktna i jasna. Vraćala sam film dva, tri dana, jer me je pogodilo to što se dešava. Ne mogu da kažem da sam ispala glupa, jer bih ponovo sve isto uradila. Kada je za omiljenog imenovao malog Uroša, to je radio jer ga je analizirao, pa je mislio da to može da bude interesantno - rekla je Kačavenda i nastavila: