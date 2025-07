Slušaj vest

Milena Kačavenda jedna je od najzapaženijih takmičara ove sezone Elite, a takođe spada i u glavne komentatore. Javnost je imala prvi put prilike da je upozna kao kumu Ane Ćurčić koja je ukrala svu pažnju i za samo nekoliko meseci postala jedna od najpopularnijih ličnosti iz sveza rijalitija.

U Elitu 7 je ušla i iznela detalje prekida prijateljstva sa tada već bivšom drugaricom, a zbog načina komunikacije i ponašanja vrlo brzo je stekla simpatije publike.

U Eliti 8 je stigla do samog finala, a nije isključeno da će se boriti i u superfinalu za glavnu nagradu.

Mnogi kažu da je Milena jedan od favorita, a do toga ju je doveo britak jezik i brutalna iskrenost.

Devojka sa beogradskog asfalta

Kačavenda je jednom prilikom za Kurir otkrila detalje iz svog života.

- Ponosna sam na to što sam devojka devedestih, studirala sam, završavala škole, bavila se sportom i manekenstvom, u najteže vreme u Srbiji kada je bilo jako teško preživeti. Izgradila sam se u jednu ozbiljnu ženu, završila uspešno fakultet, upisala Pravni pa ga napustila, kasnije drugi koji sam sama finansirala, izgurala porodicu, odgojila dvoje sjajnih momaka koji su IT-evci, obojica su na fakultetu, to je nešto na šta sam ponosna. Što se tiče mog života nema nekih posebnih stvari što bih obrisala, mislim da je svako iskustvo bila samo škola, znači nikad poraz samo lekcija. Ja sam nekako devojka devedesetih godina i tada je bilo mnogo opasnih momaka na teritoriji Beograda, sve su to bili mladi momci za koje se tada nije znalo da su potencijalni opasnici ili kriminalci, međutim puno njih poznajem i dan danas, puno sam ih upoznala, sa puno njih se družila. Međutim ono što ljudi ne razlikuju između kriminalca i opasnog momka ili u poređenju sa Zvezdanom Slavnićem. Opasni momci su momci koji su stavili srce na asfalt u potrazi za boljim životom, kao muškarci džentlmeni, kada su u pitanju muško-ženski odnosi i žene koje su se sa njima družile, živele ili zabavljale uvek su bile zaštićene.

Brak sa žestokim momkom

Milena je progovorila i o odnosu sa suprugom od koga se razvela nakon 27 godina braka.

- Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla.

Van rijalitija uspešna poslovna žena

Zbog nagle popularnosti koju je stekla, njen posao i profesija su se dovodili u pitanje, te je ona do detalja objasnila čime se bavi godinama.

- Ja sam zaista poslovna žena od najranijih mladalačkih dana sam u poslu, zarađivala sam od manekenstva, kada sam završila fakultet bavila sam se raznoraznim poslovima. Uvek sam bila lider u svakom poslu, svaki biznis koji sam izgradila, a bilo ih je nekoliko, uspešno sam ih formirala, i kada sam ga izgustirala ja sam prešla na neki drugi, jer nisam statičan tip. Volim da se krećem i volim kada postignem neki vrhunac u svom poslu, volim da promenim i da prihvatim novi izazov. Što se obrazovanja tiče završila sam menadžment u industriji putovanja u turizmu. Američki menadžment, prvi u Beogradu, bio je to univerzitet pri Rektoratu Božidara Adžije. Taj univerzitet je iz Las Vegasa, Nevade, trajao je tri godine, ja sam ga završila pre roka, doduše turizmom se nikada nisam bavila a pre toga sam upisala Pravni fakultet i napustila ga na trećoj godini jer je to bilo suviše suvoparno, da učim onolike knjige. Ja nisam bila taj tip iako sam smatrala lično da bih bila odličan advokat, a nažalost da sam to znala da će mi to u životu trebati, sad kad bih se vratila verovatno bih ga i završila - govorila je Milena i progovorila o svom poslu van rijalitija:

- Što se tiče mog posla, ja sam međunarodni trener za trajnu šminku , licencirana sam u Americi, Latinskoj Americi, Evropskoj uniji. Predsednik sam udruženja za dermopigmentacijske standarde u Briselu, tu je preko sto članova iz celog sveta. Ja sam odabrana za precedavajuću od strane mojih kolega. Vrlo sam bila aktivna do covid-a, putovala puno, iza mog imena postoji ogroman broj majstora koji su pobedili na mnogim svetskim takmičenjima. Što se mene tiče, ja sam obučena kod internacionalnih trenera, ima ih preko četrdeset, ti se sertifikati mogu videti u mojoj akademiji. Imam svoj sopstveni brend, ponosna sam na svoj biznis, njime se bavim 13 godina.

Sutra veliko finale

Sutra je superfinale "Elite 8" s početkom u 21 čas na televiziji Pink. Mnogi očekuju da će Milena Kačavenda ostvariti dobar plasman u finalnoj noći. Ipak, sve zavisi od publike koja pobednika "Elite 9" bira glasanjem putem SMS poruka. U toku ove nedelje, svake večeri ispadalo je po dva takmičara, što će se dogoditi i večeras, te će se tek tad znati ko će se boriti za vrednu novčanu nagradu.

