Jedan od istaknutijih rijaliti igrača je Ivan Marinković. Bivši suprug pevačice Goce Tržan, sa kojom nakon razvoda nije ostao u dobrim odnosima, i o kojoj je iznosio brojne optužbe, našao se u finalnoj nedelji rijalitija "Elita".

Finalno veče biće održano večeras s početkom u 21 sat na televiziji "Pink", a publika će SMS glasovima odabrati pobednika.

Ivan je u javni svet ušao kada je počeo da se zabavlja sa Gocom Tržan, a tek nakon njihovog razvoda postao je rijaliti igrač. Najpre se oprobao u "Farmi", "Parovima", da bi rijliti karijeru nastavio preko "Zadruge" do "Elite".

Ivan Marinković Foto: Printscreen/Pink.rs

Rođen je 2. maja 1979. godine u Beogradu gde i živi. Otac je dvoje dece. Kao muž popularne pevačice Goce Tržan privlačio je pažnju javnosti od 2007. godine. Kada se par razveo, Ivan je i dalje punio novinske stupce. Svaki korak Goce Tržan i Ivana Marinkovića medijima je bio interesantan.

Kao neko ko je uvek u žiži interesovanja javnosti, Ivan je dobio ponudu da učestvuje u rijaliti programima. Tako ga je publika gledala na malim ekranima u „Farmi“, „Parovima“ i „Zadruzi“, sad u "Eliti". Ostaće upamćen i kao otac „prve rijaliti bebe“. Naime, u šestoj sezoni „Parova“ bio je u vezi sa Miljanom Kulić sa kojom je dobio sina Željka.

Ivan Marinković otkako se razveo od Goce Tržan živi od rijalitija Foto: Shuterstock, Petar Aleksić

Njegovo učešće u sedmoj sezoni „Parova“ obeležila je veza sa Jelenom Ilić. Iako su se mnogo voleli, Ivan i Jelena su se često i svađali. Neretko su te svađe prerastale u nasilje. Jelena je iz besa tukla Ivana koji nije želeo da joj uzvrati udarce. Na kraju su petogodišnju vezu krunisali brakom, ali su se razveli posle samo šest meseci braka. Jelena je prevarila Ivana u "Eliti 7" sa Urošem Rajačićem i to na njegove oči, preko čega on nije hteo da pređe.

Ivan je imao problem s alkoholom. O tome je često javno pričao, a upravo alkohol u većim količinama su mu mnogi njegovi fanovi i zamerali.

Otac mu poginuo na ratištu

Rođen je 2. maja 1979. godine u Beogradu. Odrastao je u skladnoj i mirnoj beogradskoj porodici. Njegova majka se zvala Dragana, a otac Velimir. Ivan ima stariju sestru Teodoru. Njegov otac Velimir poginuo je na ratištu u Slavoniji 1991. godine. Do danas, njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni. Za Ivana, koji je tada imao 12 godina, to je bio veliki bol i gubitak. Velimir je na ratište otišao kao dobrovoljac u novembru 1991. godine. Na Novu godinu, 31. decembra 1991. porodici Marinković saopšteno je da se Velimir vodi kao nestalo lice.

Njegova majka Dragana, obolela je od karcinoma pluća i umrla je 2015. godine. Ivan se posle majčine smrti odao alkoholu, a kasnije je išao i u jednu ustanovu kako bi se lečio od alkoholizma. Ivan je živeo sa majkom posle razvoda i bio je veoma vezan za nju. Za svoju sestru Teodoru govorio je da mu je ona najveći oslonac i podrška u životu.

Kao dečaka, veoma ga je zanimao fudbal. Bio je talentovan, išao na treninge, ali ga je život odveo na drugu stranu. Otac Velimir često ga je vodio na fudbalske utakmice.

Bio fan Goce Tržan, pa joj postao muž

U rijaliti programima, ali i novinarima svih medijskih kuća, Ivan je često govorio o svojoj ljubavi sa Gocom Tržan. Nije krio ni da je Gocina prevara uzrok razvoda, kao ni probleme koji su posle došli. Ipak, priznao je da ju je mnogo voleo i da je to bila ljubav na prvi pogled. On kaže da je Gocu upoznao u jednom kozmetičkom salonu kod svoje drugarice, kada je prodavao žensku garderobu. Rekao je i da je bio fan Goce Tržan i da mu se sviđala muzika koju ona radi. Sreli su se dve godine posle u jednom salonu, a Ivanova drugarica je prišla Goci i pitala da se upozna sa njim. Goca je pristala i rekla je da se Ivana ne seća od ranije.

Nakon toga, par se počeo dopisivati, razmenjivali su poruke i dogovorili prvi zajednički izlazak. Ivan je tada pozajmio 20 evra od svog kuma, kako bi Gocu mogao izvesti na večeru u restoran. Pevačica je želela da prošetaju u parku i odu bioskop. Gledali su film „Niske strasti“, drugi deo. Prvi put su se poljubili u kolima. Nakon te večeri, nastavili su vezu. Njihova ljubav bila je fatalna. Nekoliko meseci kasnije odlučili su da se venčaju 2007. godine i Goca je zatrudnela. Dobili su kćerku Lenu.

Ivan je pratio Gocu na njenim nastupima. Nije krio da je ona zarađivala više od njega. On se bavio ugostiteljstvom i jedno vreme držao je kafić, ali taj posao nije potrajao. Goca i Ivan, uz sve obaveze, bili su veoma posvećeni roditelji. Tokom braka Ivan je bio u stalnom radnom odnosu. Prestao je sa poslom dva meseca pre razvoda. Iako su ga mnogi osuđivali kako je živeo na račun popularne pevačice, Ivan je rekao da to nije istina. On i njegova supruga imali su zajednički novčanik. Zarađivali su oboje. Ipak, rekao je da je u većini slučajeva ona više zarađivala.

Tvrdio da ga je Goca varala

Goca ne želi da je više vezuju za Ivana Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Problemi su došli nekoliko godina posle venčanja, a Ivan je tvrdio da ga Goca vara i da se zbog toga razvode. On je pričao u rijalitiju kako suprugu pratio kada je posumnjao da ga ona vara. Navodno se uverio u preljubu i znao je da posle toga nema povratka. Ubrzo su se i razveli 2011. godine.

Kada su se venčali, kupili su stan u Mirjevu na kredit. Tada je Ivan zamolio svoju majku Draganu da njihov porodični stan u centru grada, stavi pod hipoteku. Dragana je to i uradila. Posle razvoda, u tom stanu je živela Goca sa Lenom. Kasnije, kada se udala, Goca se odeslila sa kćerkom na drugu lokaciju. Ivan tvrdi da je Goca prestala da plaća kredit, iako je to bio dogovor, i da je zbog toga njegov porodični stan ugrožen jer je pod hipotekom.

Završio na sudu jer nije plaćao alimentaciju

Goca Tržan tužila je svog bivšeg supruga Ivana Marinkovića jer nije redovno plaćao alimentaciju. Ivan je po izlasku iz sedme sezone „Parova“ u jednom televizijskom intervjuu rekao da je dužan oko 400.000 dinara za alimentaciju za ćerku Lenu i da će to uskoro platiti od honorara koji je dobio u „Parovima“. Takođe, Marinković je tvrdio da je njegova ćerka Lena promenila broj telefona, da nije uspeo da stupi u kontakt sa njom jer to ne želi njena majka Goca. Tada je govorio da mu je jedino preostalo da se javi Centru za socijalni rad kako bi video kćerku, ali ne želi da radi ništa na silu. Takođe mnogo su ga pogodili naslovi u pojedinim medijima kako njegova kćerka Lena, Gocinog sadašnjeg muža Rašu, zove tata i kako za svog oca Ivana ne želi ni da čuje. Zbog Ivanovog učešća u rijalitijima, koje su pratili skandali, mediji su pisali da je Lena imala mnogo problema u školi. Koliko su je deca zadirkivala govori i činjenica da je, navodno, čak promenila školu.

Svoju popularnost je iskoristio i kao kartu za učešće u više rijaliti šou programa u Srbiji. Prvi rijaliti program u kojem je učestvovao je peta sezona „Farme“ 2013. godine. Nakon nekoliko godina pauze, stigao je i poziv za rijaliti šou „Parovi“. Učestvovao je u četvrtoj, šestoj i sedmoj sezoni rijaliti šoua „Parovi“ koji se emituovao na Hepi televiziji. U rijalitiju se istakao kao jedan od favorita za pobedu.

Ivanova i sarina veza nije potrajala nakon Farme Foto: Printscreen YouTube

Veza sa Sarom Trajanović

Kada se prvi put pojavio u rijaliti rogramu „Farma“ Ivan je rekao da mu je želja da narodu pokaže kakav je on zaista i da nije loš kao što su ga predstavljali pojedini mediji posle razvoda sa Gocom Tržan. Bile su mu potrebne i pare, pa je poziv stigao u pravi čas. Njegovo učešće u petoj sezoni „Farme“ obeležila je veza sa manekenkom Sarom Trajanović. Vezu sa Sarom Ivan je nastavio i posle „Farme“, ali ljubav nije potrajala.

Učestvovao je u tri sezone rijalitija „Parovi“. Najbolji rezultat ostvario je u sedmoj sezoni, kada je zauzeo drugo mesto u finalu. Pobedu je odneo Mladen Vuletić, a mnogobrojni fanovi Ivana Marinkovića bili su razočarani jer mu je pobeda izmakla. Njegovo učešće u svim sezonama „Parova“ obeležile su priče o braku sa Gocom Tržan, odnosu sa ćerkom Lenom, komplikovane ljubavne veze sa devojkama u rijalitiju, od kojih je jedna i zatrudnela. Dobio je etiketu „bivšeg muža“ pevačice, a Ivan se trudio da pokaže da je on mnogo više od toga. Za njega su mnogi govorili da je vrlo inteligentan takmičar, ali i veliki emotivac. Mnogi su ga nazivali i alkoholičarom, jer je često bio pijan.

U šestu sezonu „Parova“ Ivan je ušao kao čovek koji alkohol nije konzumirao godinu dana. Međutim, u rijalitiju je iz dosade ponovo počeo da pije alkohol. Ivan je takmičarima objašnjavao da nije imao problema sa alkoholom u mladosti, kao ni u braku sa Gocom Tržan, ali da se nakon smrti majke odao alkoholu.

Miljana nije upisala Ivana kao oca njihovog deteta Foto: Printscreen

Sumnjao da je on otac deteta Miljane Kulić

Ivan je u šestoj sezoni „Parova“ imao intimne odnose sa takmičarkom Miljanom Kulić koja je zatrudnela. Za sve takmičare to je bilo šokantno otkriće, a posebno za mlade roditelje. U Miljanu, kako je Ivan rekao, nikada nije bio zaljubljen, nije je voleo i nije planirao budućnost sa njom. Bili su intimni i dete im se „desilo“. U rijaliti su došli roditelji Miljane Kulić, Marija i Siniša, kako bi se uverili da im je ćerka trudna. Sve to dodatno je zakomplikovalo odnos između Ivana i Miljane. Ivan i Milljana u rijalitiju se nikako nisu slagali. U jednom trenutku Ivan je Miljanu šutnuo. To je priznao u sedmoj sezoni „Parova.“ Rekao je da tada nije znao da je Miljana trudna. Zbog svakodnevnih svađa, nerazumevanja, Miljaninog ponašanja koje je sve dovodilo „do ludila“, ona je diskvalifikovana iz rijalitija. Trudna je napustila rijaliti šou.

Ivan i Miljana dete su napravili u Parovima Foto: Printscreen/Youtube

Nedugo zatim ušla je u rijaliti „Zadruga“. Kada su izašli iz rijalitija, Miljana se porodila. Rodila je dečaka i dala mu ime Željko. Ivan je posetio nju i sina u Nišu kada je ona izašla iz porodilišta. Komunicirali su normalno, kako je Ivan ispričao, ali je odmah po njegovom odlasku iz Niša ponovo počela svađa među bivšim partnerima. Ivan je rekao da postoji crv sumnje da li je on zaista otac deteta Miljane Kulić.

On je u emisiji „Parograf“ u februaru 2019. godine rekao da ne može biti siguran da li je Miljana bila samo sa njim intimna u rijalitiju. Rekao je da je dobijao informacije od fanova da to dete nije njegovo i da je Miljana bila sa još nekim od takmičara. Međutim, mnogi takmičari su na te Ivanove navode odgovorili da to nije moguće jer Ivan i njegov sin Željko liče „kao jaje jajetu“. Zanimljivo, Ivanov sin Željko i bivša devojka Miljana ušli su u „Zadrugu 2“. Tako je njegov sin, pod posebnim uslovima i okolnostima, postao prva rijaliti beba u nekom od rijaliti šou programa.

Miljana i Ivan više puta su pokušali da izglade odnos Foto: Printscreen/ Instagram

Dok su Željko i Miljana bili u „Zadruzi 2“, Ivan je ušao u sedmu sezonu „Parova“ i ponovo se zaljubio. Vreme nije gubila ni Miljana koja je takođe u rijalitiju pronašla novu ljubav.

Jelena Ilić ga je tukla

Po ulasku u sedmu sezonu „Parova“ Marinkoviću se dopala učesnica Jelena Ilić. Posle mesec dana par je započeo ljubavnu romansu. Ostali su zajedno i po završetku rijalitija, iako su imali brojnih problema u svojoj vezi. Jeleni je na samom početku veze na neki način smetala Ivanova burna prošlost, kao i to što je u rijalitiju dobio dete sa Miljanom Kulić. Ipak, ljubav je bila jača i sve to je prevazišla. Međutim, njenim roditeljima i sestri se novi zet nikako nije dopao što su otvoreno pokazali i tokom trajanja rijalitija. Vezu nije odobravala ni Ivanova sestra Teodora, kao ni brojni Ivanovi fanovi. Smatrali su da lepa Leskovčanka nije Marinkovićev pravi izbor.

Na sve to Ivan i Jelena trpeli su i pritisak učesnika rijalitija koji su Ilićevu optužili da sa Ivanom bude samo kako bi dospela u žižu interesovanja javnosti. Ona je sve te tvrdnje odbacila kao neistinite i rekla da sa Ivanom želi da osnuje porodicu i da se uda za njega. Problemi „u raju“ počeli su krajem sedme sezone kada je Jelena gotovo svakodnevno fizički nasrtala na Ivana. Mnogi su to smatrali njenim odrazom nemoći i besa da Ivana promeni i da ga natera da prestane piti alkohol. Ivan je trpeo sve Jelenine udarce, bez toga da joj uzvrati. Mnogo su se svađali, rekli sve najgore jedno o drugome, ali su rijaliti ipak napustili zagrljeni.

Ivan i Jelena su posle rijalitija započeli zajednički život, a ona ga je ispratila kada je ušao u šestu sezonu „Zadruge“. Posle toga su se venčali. ali je brak ubrzo pukao.

U "Elizi 8" imao je kraću vezu sa cimerkom Aleksandrom Nikolić iz Subotice, a iz rijalitija izlazi kao slobodan čovek.

Večeras veliko finale Elite 8

Večeras od 21 sat na Pink televiziji održaće se veliko finale Elite 8 kada kreće i glasanje za vašeg favorita. Pobednik Elite 8 biće onaj učesnik koji dobije najviše SMS glasova publike, a najboljeg takmičara čekaju prestižne nagrade.

Kurir/biografije.org