Rani život

- Zvali su me muškarača. Nikad nisam patila zbog toga jer sam znala kako da se obračunam sa njima. Imala sam svoj krug ljudi u školi koji su zajedno sa mnom tukli te osobe koje su me zadirkivale. Sačekali bismo ih iza ćoška, pa bi svako dobio nekoliko šamara. To sam radila i u osnovnoj i u srednjoj. Ako mi neko dobaci, zna se šta ga čeka! Tokom cele osnovne škole bila sam odličan učenik, malo mi je falilo do Vukove diplome. A to malo je jedinica iz vladanja! Uvek sam se družila sa problematičnim dečacima, tukla po školi, crtala grafite, bežala sa časova... Radila sam sve što jedan odličan đak ne sme i uvek sam ja bila ta koja je maltretirala decu u školi - rekla je Matora svojevremeno, koja je prvo intimno iskustvo imala sa muškarcem, međutim kasnije je shvatila da joj se devojke više sviđaju.