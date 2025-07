Slušaj vest

Milosava Pravilović stigla je na finale Elite 8 kako bi sačekala svoju ćerku Aleksandru Nikolić. Ona je takođe nekoliko nedelja bila učesnica Pinkovog rijalitija, čije se finale održava večeras.

Milosava je i dalje ljuta na Milovana Minića, sa kojim se njena ćerka pomirila i jasno je poručila da ga nikada neće prihvatiti za zeta.

"On joj nije potreban"

- Neću prihvatiti njeno pomirenje s Milovanom. Mnogo sam teṣ̌ko podnela sve ovo i zdravstveno i psihički. Samo želim da izađe i da je čvrsto zagrlim. Nema ṣ̌ta ona da traẓ̌i s njim, on njoj nije potreban - rekla je Milosava.

Milosava je besna na Milovana Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, Milosava je čimje ušla u rijaliti za Milovana imala žestoke reči.

Opterećen Aleksandrom

- Čovek od sto kila koji je opterećen mojom Aleksandrom, on je njoj napolju pretio da će je ubiti. Sinoć kada je ušla u kazino i krenula da igra, on je gledao nju sve vreme. On na sve načine manipuliše, tako je radio i sa ženom Marijanom - rekla je Milosava pa je dodala:

- Aleksandra je iznosila šta je sve on radio njoj, a isto je to radio Marijani. On je pričao kako njega Aleksandra zove za lažnih telefona, to je pričao Marijani, a Aleksandri je govorio da ova hoće da se ubije zbog njega - rekla je Milosava pa je otkrila da se Uroš i Marijana druže.

Milovan ipak nije prestao da voli Aleksandru, iako je to pričao Foto: Printscreen YouTube

- Ja moram da kažem da Milovan nije podneo nikada papire za razvod braka, to je Marijana uradila kada je on ušao. Marijana je videla kada je Aleksandra ušla u Elitu, ona je njega tada iselila iz stana, on nema gde da se vrati nakon Elite. Takođe, moram da kažem da Josipa nije znala za ove stvari, ona i dalje podržava Aleksandru - rekla je Milosava.

- Kako vi komentarišete to što Milovan govori da vi lažete sve? - upitao je Stefan Karić.

Spremila dokaze

- On može da priča šta hoće, ja imam dokaze. Pre Aleksandre on je bio u vezi sa jednom devojokom, koja mu je bila ljubavnica i devojka je ostala trudna, a on je nakon toga tražio da abortira - rekla je Milosava pa dodala:

Posle brojnih svađa Aleksandra i Milovan su se pomirili Foto: Youtube

- Meni je jako ružno što mene nisu zvali da uzmem Aleksandrine stvari, ja sam rekla da je meni jako ružno što njegova majka nije zvala da to uzmemo.

- Da li se on bavio nekim ilegalinim poslovima? - upitao je Munjez.

- Ja neću ulaziti u to, ne treba zalaziti u to, ima istine, ali to mene ne zanima - rekla je Milosava.