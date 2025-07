Munjezova majka ne odustaje od DNK analize, ćerka joj se pridružila

- On je za nas svakako pobednik zbog toga šta je proživeo tamo. Kako je on plakao, tako smo i mi - rekla je Munjezova mama.

- Ne, nisam niti me zanima. Ja s drugim ljudima sem sa sinom nemam teme niti želim da pričam. Svaka majka bi volela da se obavesti da je postala baka jer bi ona od nas imala svu podršku. Nisam bila u toku i nisam znala ništa, ali ne želim ni dalje da znam dok se ne dokaže da sam ja baka. Protiv njegove veze nemam ništa i ne mešam se u to, ali su trebali da me obaveste. Ja sam kriva što je NN i što tražim DNK. Napravili su ga monstrumom, idiotom i kretenom. Ne može biti sve što ne valja, on je moje dete i uvek ćemo porazgovarati. Njegova žena sa nama neće živeti - rekla je Goca.