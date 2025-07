Slušaj vest

Jovan Pejić Peja ima jaku podršku u finalu "Elite 8". u Šimanovce su došli njegova majka Zlata Petrović, otac Zoran Pejić Peja i brat Miki Dudić sa ćerkom Vasilisom.

On je zadovoljan Jovanovim učešćem u rijalitiju.

Očekuje najviši plasman

- Žao mi je što Jovan nije bio tu kada sam slavio ćerki punoletsto, ali ćemo to nadoknaditi sada, možda i sa najvišim plasmanom. Očekujemo najbolje, videćemo. Ima pozitivne komentare.

Šta kažu Peja i Zlata, kako ćete ga dočekati?

- Dočekaćemo ga u kućnoj atmosferi, da se odmori i rehabilituje pa ćemo možda da organizujemo neku žurkicu, neki porodični ručak.

Prihvatate li Enu Čolić na to porodično okupljanje?

- To Jovan odlučuje, ja mu se ne mešam u izbor. On je već odlučio. Sve je moguće, mi ćemo sve prihvatiti ako njemu to odgovara, on najbolje zna šta je najbolje za njega. Dovoljno je sazreo, odrastao je, ima dovoljno godina da sam odluči.

"Ena je baš preterala što se tiče uvreda"

Pratio si sve šta se dešavalo između njih, kako gledaš na sve to?

- Bilo je tu mnogo afekta, besa i nervoze. Ena je baš preterala što se tiče uvreda, to sam i ranije izjavljivao kao njegov brat, ali to neka ide njoj na dušu. Mislim da će se opametiti. Nepotrebno je sve to što je izjavljivala, vređala porodicu. Ako su njih dvoje u sukobu, oni to treba da rasprave. Od ljubavi do mržnje tanka je linija, mislim da će se pokajati kada bude pogledala te klipove.

Veruješ li da ga je volela?

- Verujem da je postojala emocija i da postoji i dan danas. Kada su ga podizali, njoj se po faci videlo da joj nije svejedno što su ga podizali. To sam primetio kao muškarac. Sigurno da je postojala emocija, ne bi to trajalo toliko dugo, ne može toliko da se folira. Džabe kad neko ima emocije koje pokvari vređanjem, ponižavanjem, da to više ne može da se opere. Mora da postoji neka granica.

Kako gledaš na Jovanovo ponašanje?

- Dobro se držao do poslednjih mesec, dva. Malo je posustao što se tiče koncentracije i živaca. Ovo je bilo previše za njega. Dugo je trajalo. Mnogo je vezan za nas. On je sa majkom kao pupčanom vrpcom vezan, žive zajedno. Možda ga je to u poslednje vreme poremetilo

Kako komentarišeš intimne odnose koje je imao pred kamerama?

- To je rijaliti,ništa nije bilo otkriveno. izbegavao sam to da gledam. Postojala je ljubav, postojala je strast i to je sve za ljude. Svi smo nastali iz toga.