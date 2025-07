- Siguran sam da Anđela i Gastoz imaju emocije jedno prema drugom i da Gastoz pokušava od nje da napravi žrtvu. Mislim da ni on ne ceni sebe i da bi pre uradio nešto za njenu dobrobit nego svoju. Gastoz nju gura na prvo mesto. Raskinuli su jer on pušta da je vređaju drugi, on je ne štiti. Najviše je raskid usledio zbog njenih laži. Mislim da su njih dvoje favoriti i da se bore za prvo mesto i da on želi da pobedi. Bio bih ponosan da Sofi pobedi, moj favorit je Mima jer je volim, a uveren sam da će pobediti Anđela - rekao je Gruja po izlasku iz Bele kuće.